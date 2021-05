Incendio arrasa Santa Mónica: EVACUACIÓN OBLIGATORIA en Topanga

Las órdenes de evacuación obligatoria continúan vigentes este domingo para los residentes de Topanga, mientras que los bomberos siguen tratando de controlar un incendio de 750 acres, cerca de Pacific Palisades, en las montañas de Santa Mónica.

El incendio en el barrio de Pacific Palisades se encuentra en un 0 % contenido, según han informado los departamentos de bomberos, como el de Los Ángeles.

Los bomberos están trabajando desde ayer, cuando respondieron a un área cerca de Michael Lane y Palisades Court, alrededor de las 10:00 PM.

El brote, que comenzó siendo de 15 acres, se salió de control, creando una gran columna de humo visible en Los Ángeles.

De acuerdo con los oficiales hay una persona sospechosa de provocar el incendio y quien está siendo buscada por las autoridades.

No se han dado a conocer más detalles sobre el sospechoso o cómo pudo haber iniciado el incendio.

Además, desde anoche, se emitieron órdenes de evacuación obligatoria por el incendio en Palisades, Santa Mónica, para unas 500 viviendas en las zonas 4 y 6 del área de Topanga.

Entre las personas que deben acatar esta medida se encuentran los residentes del este de Topanga Canyon y View Ridge, así como al sur de Oakwood, al este de Henry Ridge y al norte de Entrada.

*MANDATORY EVACUATIONS ORDERED* See attached images. If you live in Zone 4 or Zone 6 in Topanga (boxes outlined in blue) please evacuate. Also hard closure at Topanga/Mulholland and Topanga/PCH #PalisadesFire

#@LAFD @CAL_FIRE pic.twitter.com/pXLaa66Y0h