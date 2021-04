Incendio destruyó edificio de departamentos en Nueva Jersey

Un incendio de cuatro alarmas (categoría en que se mide a los incendios, dependiendo del número de llamadas que reciben los bomberos) destruyó un edificio de departamentos en Nueva Jersey.

El siniestro ocurrió la tarde de este miércoles, alrededor de las 3:17 PM en West Windsor, en el edificio 8 del complejo Avalon Princeton Junction en Taylor Court.

Distintas imágenes en redes sociales y en televisión mostraron la forma en que se dispararon las llamas a través de los pisos superiores del edificio.

Este “infierno” fue controlado gracias a las y los bomberos, poco después de las 5:00 PM, de acuerdo con el alcalde Hermant Marathe.

Debido a la magnitud del incendio, el edificio fue pérdida total y un número indeterminado de residentes fueron desplazados.

Aunque es un edificio grande, no se reportaron habitantes heridos, salvo un bombero que sufrió una lesión menor.

La causa del incendio aún permanece bajo investigación, de acuerdo con las autoridades.

Además, a través de un comunicado, la policía de West Windsor pidió ayuda para las personas del incendio que destruyó un edificio de departamentos en Nueva Jersey.

#BREAKING: Firefighters battling massive apartment fire in West Windsor, NJ. Authorities say 8 units are burning at the Avalon Princeton Junction complex. No injuries reported. pic.twitter.com/jQQtC2wrPV