Incendio sacude a Líbano a un mes de ocurrida la explosión

Un enorme fuego tomó fuerza este jueves en el Beirut, Líbano, solo unas semanas después de la inmensa explosión que conmovió al mundo.

El incendio fue detectado luego de divisar una columna de humo que salía desde las facilidades del puerto – la mismas que fueron sacudidas por la explosión que resultó ocasionada por cerca de 3,000 toneladas de nitrato de amonio, de acuerdo con Prensa Asociada.

Las llamas comenzaron en un almacén de gomas y aceite, por lo que cuerpos de milicia se han integrado a las operaciones para apaciguar los fuegos.

Insane fire at the port, causing a panic all across #Beirut. We just can’t catch a break. pic.twitter.com/PtdHehPlz0

— Aya Majzoub (@Aya_Majzoub) September 10, 2020