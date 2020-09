Fiesta de revelación de género causa incendio en California

Lo que era una fiesta para revelar el género del nueve bebe e integrante de la familia se convirtió en un incendio en California en el que se han quemado más de 2.853 hectáreas de terreno desde que comenzó y se reportó a las autoridades estatales, a eso de las 10:23 a.m., este sábado

El incendio comenzó por causa de un dispositivo pirotécnico disparador de humo, de acuerdo con el portal noticioso CNN.

El potente fuego tomó lugar en El Dorado que se encuentra ubicado en el condado de San Bernandino en el estado de la costa oeste de Estados Unidos. Este se ha extendido poco a poco hasta alcanzar el norte del parque de Yucaipa Ridge, de acuerdo con un comunicado de prensa.

Por causa del fuego, se espera que los vientos en la región continúen calientes y secos con una humedad cercana a un 20%. Esto podría ocasionar que el candor del fuego se sienta en la zona aún después de haber concluido.

Para intentar apagar las llamas, las autoridades activaron cerca de 500 efectivos junto a 60 camiones de bomberos y cuatro helicópteros, estableció el portal de noticias.

WATCH: Aerial footage shows the El Dorado Fire burning in Southern California. The blaze was started by a pyrotechnic device used during a gender reveal party, according to CalFire. pic.twitter.com/vE7zqhfWmW

— CBS News (@CBSNews) September 7, 2020