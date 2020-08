Incendios en Ocean Isle Beach tras paso de Isaías [VIDEOS]

Cuerpos de bomberos y rescate del condado de Brunswick reportaron el 3 de agosto diferentes incendios en Ocean Isle Beach después de que el huracán Isaías tocara tierra en esa localidad de Carolina del Norte.

Usuarios de Twitter compartieron diferentes imágenes de las llamas de los incendios generados en la localidad afectada por el paso del huracán.

At approximately 11:40 p.m., there were reports of multiple structure fires in the area of Ocean Isle Beach, North Carolina. Horry County Fire Rescue is providing multiple units to help in response.#HCFR pic.twitter.com/L6cqjO6j9T — Horry SC Fire Rescue (@hcfirerescue) August 4, 2020

No hay información todavía sobre las causas de los incendios en Ocean Isle Beach ni tampoco se sabe si existen heridos por el incidente generado durante el paso del huracán Isaías.

Medios de comunicación como WECT News , periodistas, cuerpos de rescate y otros usuarios de Twitter confirmaron los incidentes en el condado de Brunswick.

Breaking: Multiple homes are on fire in Ocean Isle Beach, North Carolina, as Hurricane Isaias makes landfall in the area. pic.twitter.com/MecCyzg5eT — PM Breaking News (@PMBreakingNews) August 4, 2020

Una fotografía tomada por Kathy Gallimore y compartida por el periodista Christian Morgan en Twitter muestra cómo las llamas del incendio podían verse a kilómetros del incidente.

La radio en línea de los cuerpos de bomberos y rescates del condado de Brunswick siguen reportando conversaciones y movilizaciones para la atención de las llamas.

Fire on Ocean Isle Beach tonight. This is from Kathy Gallimore. She took this across the waterway from the east end of OIB.@WFMY @wfmyweather #Isaias #ncwx pic.twitter.com/d2WeHUIrCE — Christian Morgan (@CMorganWX) August 4, 2020

Firefighters tell us multiple buildings have caught fire on Ocean Isle Beach, North Carolina. Crews are battling winds and rain from #Hurricane #Isaias. Dispatchers are calling in extra help from South Carolina. #ncwx #scwx #breaking @breakingweather pic.twitter.com/zTfqN9upW3 — Bill Wadell (@BillWadell) August 4, 2020

#BREAKING: Massive structure fires breaking out across portions of Ocean Isle Beach after a tornado came through, a product of #HurricaneIsaias. Large amount of mutual aid enroute, however firefighters are struggling to get to the area due to road blockages by debris. https://t.co/5kqCpwlQG6 — Willie Gillespie (@wgweather) August 4, 2020

Huracán

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos reportó que el ojo del huracán Isaías tocó tierra aproximadamente a las 11:10PM del 03 de agosto en Carolina del Norte.

“Las imágenes de radar Doppler y las observaciones de superficie indican que el ojo del huracán Isaías tocó tierra en el sur de Carolina del Norte alrededor de las 11:10 p.m. EDT (03:10 UTC) cerca de Ocean Isle Beach con vientos máximos sostenidos de 140 km/h”, reseña el Centro Nacional de Huracanes .

Una actualización de la entidad emitida a las 12:00AM del 4 de agosto indica que el ojo del huracán Isaías está “moviéndose hacia el interior, sobre el sureste de Carolina del Norte”.

Además de los incendios, otros usuarios en redes sociales reportaron los estragos que el fenómeno meteorológico está causando a su paso por Carolina del Norte.

Large trees down blocking lanes on US-74 in Wilmington, NC. Very dangerous if individuals are out and don’t have the appropriate lighting to see objects like this. #Isaias #ncwx #Wilmington #WRAL pic.twitter.com/ta8GpA9noC — WRAL Zach Maloch (@ZachMalochWX) August 4, 2020

@NWSWilmingtonNC Storm Surge on Carolina Beach. We have units sending reports. pic.twitter.com/FgPKicUtgY — Carolina Storm Spotters (@spotters_storm) August 4, 2020

Se espera que el huracán Isaías siga atravesando la entidad durante toda la madrugada y la mañana del 4 de agosto.