Piden incluir a inmigrantes en planes de pruebas y alivio de COVID-19

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Carolina del Norte envió cartas el 23 de julio, instando a los senadores Richard Burr y Thom Tillis, a que no excluyan a los inmigrantes de los planes y programas de pruebas del COVID-19, su tratamiento y el muy necesario alivio económico, para proteger la salud de toda la comunidad.

La entidad señala que los expertos en salud pública han recomendado repetidamente, que el acceso universal, incluyendo a los inmigrantes, a pruebas y tratamientos relacionados con COVID-19, garantizan la salud colectiva de la nación.

Los inmigrantes y el COVID-19

“A pesar de que las pruebas y el tratamiento ayudan a retrasar la propagación de COVID-19, el Congreso ha dejado repetidamente a millones de inmigrantes, incluidos muchos beneficiarios de DACA; del Estatus de Protección Temporal (TPS); sobrevivientes de violencia doméstica y sobrevivientes de delitos; beneficiarios de la tarjetas de residencia; e indocumentados sin acceso a pruebas y tratamientos relacionados con COVID”, menciona ACLU en su carta.

“Mientras el Congreso negocia otro proyecto de ley, deben poner a disposición de todos la atención relacionada con COVID-19, así como otras formas críticas de ayuda”, agrega la entidad.

Propuestas que benefician a todos

ACLU exige cuatro mejoras relacionadas con los inmigrantes y el futuro del país:

Pruebas y tratamiento para todos quienes lo necesiten a través de Medicaid de emergencia. Ayuda en efectivo para cualquier persona que presente impuestos, incluidos aquellos que usan números de identificación individuales de contribuyentes (ITIN). Extensiones automáticas de documentos de autorización de empleo para personas con DACA, estatus de protección temporal (TPS) y visas de no inmigrante. Liberación de personas que se encuentran en cárceles de inmigración y suspensión de acciones arrestos migratorios.

Protección para los inmigrantes

“A medida que los números aumentan en todo Estados Unidos y Carolina del Norte, nuestra supervivencia como nación está en juego. Sin embargo, los senadores Burr y Tillis han fallado reiteradamente, en garantizar pruebas y tratamiento para todos los que lo necesitan. Como resultado, las opciones para las personas excluidas son limitadas, crean confusión sobre la elegibilidad y no brindan la atención que todos merecemos. El estatus migratorio no debería ser una sentencia de muerte, pero si el Congreso no actúa pronto, seguirá siéndolo”, dijo a La Noticia Chantal Stevens, Director Ejecutivo Interino de ACLU.

“Hace meses, la Cámara aprobó la Ley HÉROES para remediar este problema, pero el Senado ha retrasado más la ayuda federal, mientras todos sufrimos. Los senadores Burr y Tillis, y el resto del Senado deben construir de inmediato sobre la base de la Cámara para proteger la salud del país asegurando el acceso a pruebas y tratamiento para todos, independientemente de su estatus migratorio”, agregó.