Julio César Chávez es reconocido como el Gran Campeón mexicano, pero también, uno de los mejores boxeadores en la historia tuvo un pasado oscuro del cual logró salir adelante, sin embargo, el ex púgil sorprendió con unas declaraciones en torno a sus adicciones.

Recordemos que Julio César Chávez tuvo un pasado lleno de adicciones, donde las drogas y el alcohol eran parte de su rutina y fueron detonadores para el declive de su carrera.

A pesar de esto, Julio César Chávez no se arrepiente de haber consumido drogas en su vida, ya que gracias a esa experiencia le ayudó a abrir centros de rehabilitación donde puede ayudar a personas con problemas similares.

Recordemos que Julio César Chávez logró fundar dos clínicas de rehabilitación, llamadas “Baja del Sol”, las cuales se localizan en Tijuana y Culiacán.

“Gracias a mi recuperación, pude recuperar a mis hijos, a mi familia, ninguno de mis hermanos se droga o toma, gracias a mi recuperación mis hermanos tienen dos anexos y están ayudando a adictos que tienen el mismo problema”, explicó el “César del Boxeo”.

“De alguna manera esto me ha servido, y no me arrepiento, obvio me arrepiento del daño que hice, pero de haber consumido drogas no me arrepiento, porque creo que Dios me tenía predestinado a algo”, indicó JC en entrevista para TV Azteca.