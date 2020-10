Los brotes de COVID-19 en la NFL continúan, a pesar de las estrictas normas y protocolos en la Liga, no han podido frenar la propagación de la enfermedad en algunos equipos.

Recordemos que equipos como los Tennessee Titans, New England Patriots y Kansas City Chiefs reportaron diversos casos de COViD-19 entre el personal, jugadores y miembros del staff.

Ahora, los Indianapolis Colts reportaron que también tienen un brote del virus en el equipo, por lo que decidieron cerrar sus instalaciones en breve y poner en cuarentena absoluta a todos los que enfermaron.

Esta acción la comunicó Indy a través de sus redes sociales, donde explican que ante la enfermedad, se les obligó a cerrar sus instalaciones para evitar más contagios.

It’s 5 a.m., and four members of the #Colts organization have tested positive for COVID-19.

You worry first about their health. Then you wonder about the status of your game in three days.

Thanks to some adapting & adjusting, it was all a false alarm:https://t.co/XIe4K0Gda8

— Andrew Walker (@AWalkerColts) October 16, 2020