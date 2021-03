Un video exhibió a un oficial de Carolina del Norte levantando a un perro con una correa y golpeando al animal contra el costado de un vehículo policial.

Es por eso que está llevando a cabo una investigación del entrenamiento K-9, según dijeron las autoridades.

El jefe de policía de Salisbury, Jerry Stokes, dijo a los medios de comunicación que no podía comentar a detalle lo sucedido, según The Associated Press.

Stokes dijo que el perro Zuul no resultó herido ni aturdido y desde entonces fue separado del oficial.

Zuul estuvo presente con Stokes para una conferencia de prensa el martes 2 de marzo sobre la investigación.

Imágenes fuertes

El video fue enviado a WMYT-TV, pero no está claro cuándo se llevó a cabo el entrenamiento.

Las imágenes muestran primero al perro saliendo de una camioneta de la policía antes de que el adiestrador grite “quédate”.

El oficial le pone una correa al perro, la levanta y comienza a balancear al animal alrededor de su espalda mientras camina hacia la camioneta.

De fondo, se oye a alguien decir: “Somos buenos, no hay testigos”.

Luego, el video muestra al oficial golpeando al perro contra la camioneta antes de empujar al perro al auto.

El oficial grita “quédate” y luego golpea al perro.

La grabación termina cuando alguien pregunta si una cámara está encendida y otra persona responde: “No, mi energía está apagada”.

Tácticas de entrenamiento dudosas

Stokes dijo que las acciones del oficial pueden haber sido parte de tácticas de entrenamiento, pero no comentó si esas tácticas eran apropiadas.

Añadió que los K-9 están entrenados para ser utilizados contra sospechosos de delitos.

“Cuando un canino no cumple con las órdenes del guía, el guía está entrenado para corregir al perro“.

Una agencia externa estará investigando y el departamento está revisando su política y pautas K-9.

El nombre del oficial no se dio a conocer de inmediato.