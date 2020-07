Los peloteros de los Indios de Cleveland y el dueño Paul Dolan se reunieron para discutir un potencial cambio del nombre del equipo, que los ha identificado desde hace 105 años.

El manager Terry Francona Francona anunció hace semanas que había llegado el momento de dar un paso y cambiar el nombre. Sin embargo, previo a la reunión precisó que no quiere influir en sus jugadores. No creo que mi misión sea llevar a que nuestros jugadores se sientan de un modo u otro sobre esto , explicó. Simplemente no siento que sea lo correcto .

Francona calificó de sincera la reunión e indicó que el manejo de la situación ha sido motivo de orgullo. La forma en que los jugadores se expresaron de una forma madura y respetuosa, y la manera en que Paul los escuchó y habló con ellos me hizo sentir feliz tan sólo de sentarme ahí y de permitir que todos hablaran .

El piloto de Cleveland desde el 2013 asistió al encuentro junto con el presidente del equipo Chris Antonetti y con el gerente general Mike Chernoff.

Primeros pasos de Indios de Cleveland para cambio de nombre

En torno a los preparativos de la franquicia para el potencial cambio, ha habido otras decisiones. En principio se ha allanado el camino con otras reuniones para determinar el mejor camino a seguir respecto del nombre del equipo .

Por otro lado, Cleveland retiró ya el polémico logotipo del Jefe Wahoo de sus jerseys y gorras. Sin embargo, los fanáticos pueden seguir comprando mercancía que muestra a la mascota, de dientes prominentes y rostro rojo. Para algunos esa mascota es un símbolo de racismo, mientras que para otros de orgullo cívico.

La iniciativa de los Indios obedece al cambio de nombre del equipo de la NFL en Washington. Como ha sido público dejarán de ser los Redskins (Pieles Rojas), por tacharlo de racista.

Otro equipo que se pronunció basado en esta iniciativa fue Bravos de Atlanta. Ellos negaron la posibilidad de sumarse, pero eliminaron el cántico tomahawk chop .

Información de AP.