La vida de Britney Spears continúa siendo controlada por su padre, Jamie Spears, quien sigue de cerca cada paso que da su hija en todo aspecto, desde su hogar, sus relaciones afectivas, sus hijos y hasta su carrera musical.

Así es, el padre tiene el control total sobre lo que hace la Princesa del Pop en todo momento, pero a partir de las salida del documental “Framing Britney Spears”, la vida de la cantante comenzará a dar un giro radical.

Britney Spears explicó un video donde salía demacrada

Hace poco, Britney explicó un video en donde se nota demacrada y con un semblante cansado, imágenes que resaltan sobre sus fans y quienes criticaron la actitud de su padre en torno a la vida de su hija.

Para quien no ha visto “Framing Britney Spears”, documental hecho por el diario The New York Times, ahí se revela la situación que padece la cantante a raíz de la custodia legal que ejerce su padre sobre ella desde que tuviera ciertos problemas mentales en 2007.

Britney Spears revela una foto de sus hijos ya siendo adolescentes

Hay una situación por demás extraña en la vida de Britney Spears y esa es que casi no hay imágenes donde presuma a sus hijos, Sean (15) y Jayden (14) Ferdeline, quienes ya son todos unos adolescentes.

Pero hoy todo cambió, a raíz de la salida del documental y otros reportajes donde se critica la actitud del padre, Britney por fin dio a conocer una imagen donde sale con sus hijos y a quienes muestra orgullosa al mundo entero.

“¡Es una locura como vuela el tiempo! Mis hijos son tan grandes ahora… Lo sé… es muy duro para cualquier mamá, especialmente para una mamá con dos chicos, verlos crecer tan rápido”, explicó la Princesa del Pop. “¡Soy extremadamente afortunada porque mis dos bebés son tan caballerosos y tan amables que algo debo haber hecho bien! Hace tiempo que no subo fotos de ellos porque están en una edad en la que quieren expresar su propia identidad y lo entiendo perfectamente. Pero me desviví por hacer esta edición chula y ¡por fin me dejan publicarlo!”, agregó.

¿El padre de Britney Spears cada vez tiene menos poder sobre ella?

Además, Britney prosiguió en su mensaje con cierta libertad, lo que hace pensar que todo va por buen camino y su padre cada día tiene menos poder sobre la vida de ella.

“Ahora ya no me siento excluida y me voy a celebrarlo…. Oh, mierda, supongo que las madres no hacen eso. Ok, voy a leer un libro en su lugar”, destacaba Spears, haciendo una pequeña broma al final de la publicación.

La custodia de los dos chicos recae sobre el padre, Kevin Federline, debido a la tutela legal que Jamie Spears ejerce sobre hija, pero esto podría cambiar en un futuro cercano.