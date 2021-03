Influencer colombiano se pone implantes de mama para cumplir reto viral

Yeferson Cossio, un influencer colombiano promueve el reto “sí a todo”, en el que hacen todo lo que le proponen y para cumplir a una de las propuestas, se colocó implantes de mama.

El reto comenzó cuando el cuñado de Yeferson, Jhoan López, lo invitó a ponerse implantes si conseguía más de 3.5 millones de seguidores en Instagram.

La gente comenzó a seguirlo y, aunque solo llegó a los 3.4 millones de seguidores, Yeferson decidió cumplir el reto.

La verdad me parece interesante la idea, se imaginan llegar a viejo y contar ‘ah, una vez perdí una apuesta y me puse unas tetas enormes’. No estoy preocupado: ya hablé con Equipo Murcia y me explicó cómo hacemos para no dañar mis pectorales. Me dejaré las siliconas 3 días y luego me las quito. La cicatriz será pequeña y debajo de un tatuaje, así que no se notaría en lo absoluto”, señaló en su momento el influencer.