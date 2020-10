Influencer muere por COVID-19 luego de negar que existiera

Luego de negar la existencia del COVID-19 en varios videos, un influencer ucraniano dedicado al ejercicio y a la alimentación saludable, Sofía Stuzhuk, murió por una serie de complicaciones que desarrolló tras haberse contagiado.

Tras recordar lo que había dicho sobre la pandemia a través de sus redes sociales, se retractó al reconocer que se había equivocado.

“Como todos saben por mis historias, estoy enfermo de coronavirus. Hoy, después de regresar a casa, por primera vez hubo entusiasmo de al menos escribir algo. Quiero compartir cómo me enfermé y advertir a todos: también pensé que no había COVID-19 hasta que me enfermé”, expresó en su cuenta de Instagram.

¡La enfermedad no es efímera! ¡Es pesada!”, añadió.

El hombre de 33 años relató en su cuenta de Instagram con más de un millón de suscriptores que contrajo el virus durante un viaje a Turquía. Notó los primeros síntomas de la enfermedad cuando al levantarse en la noche tenía el cuello hinchado, no podía respirar y le dolía el estómago.

El influencer estuvo hospitalizado durante ocho días antes de que los médicos le dieron el alta para tratarlo en su hogar. No obstante, el deportista comenzó a mostrar problemas cardiovasculares. El viernes –inesperadamente— murió.

La muerte no tan solo redundó en una contradicción a lo que creyó durante tanto tiempo, sino que fue una estocada para sus tres hijos que ahora están huérfanos: David, Lola y Olivia.

Su exesposa y bloguera, Sofía Stuzhuk, comunicó la muerte.

“Me enseñaste mucho. Te estaré agradecida por el resto de mi vida por nuestros tres hermosos hijos, por toda la invaluable experiencia compartida y por la mujer en la que me convertí al estar contigo”, escribió.

“Ya no estábamos más juntos, pero eso no hace que me duela menos. Lo siento mucho. Qué doloroso darme cuenta que ya no estarás más con nosotros”, concluyó la exesposa.