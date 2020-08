Inicia campaña para promover el voto latino en Carolina del Norte

Inicia una campaña para promover el voto latino en Carolina del Norte.

Sal a Votar (Get Out the Vote) es una campaña de un grupo apartidista, impulsada por latinos, que busca atraer a 120 mil votantes latinos.

La campaña es organizada por el Congreso de Organizaciones Latinas de Carolina del Norte (North Carolina Congress of Latino Organizations, NCCLO) y por Poder Latino (Latino Power) de Carolina del Norte, dos prominentes organizaciones sin fines de lucro.

“Los esfuerzos de Sal a Votar combinan la educación no partidista sobre el voto, el registro para votar, el servicio de banca móvil y el de correos apropiados a su cultura y lengua. De esta manera se podrán contactar a los más de 120 mil latinos del estado”, comenta el Reverendo Herbert Reynolds Davis, de la Congregación Pastor de Nehemiah Espíritu de Vida, en Durham.

Ambos candidatos necesitan al voto latino para ganar

Cientos de lideres voluntarios, conectados con instituciones miembros del NCCLO, liderean esta campaña. Esta busca empoderar a los voluntarios de base para que compartan con amigos y familiares sus historias personales sobre los temas de importancia que decidirán las próximas elecciones.

Se busca atraer a los latinos de todas las edades y corrientes políticas a salir a votar en las próximas elecciones de noviembre.

“Sal a Votar es el esfuerzo más grande realizado por un grupo apartidista, dirigido por los latinos del estado. Esto en un año crítico puesto que tanto Joe Biden como Donald Trump necesitan a la comunidad latina de Carolina del Norte para llegar a la Casa Blanca”, asevera el Padre Gregory Gay, CM, Pastor de Nuestra Señora de Guadalupe, una iglesia católica en Charlotte, la cual cuenta con una gran asistencia de feligreses latinos.

Esta campaña llega en un momento en el que surgen temores sobre la participación de los latinos en las elecciones. La comunidad ha sido afectada fuertemente por el COVID-19, con los niveles más altos de contagios, comparados con el resto de la población. Muchos están padeciendo problemas financieros pues han perdido sus empleos y reducido sus salarios.

“Cada día los latinos hacen una contribución al bienestar de la población de Carolina del Norte. Su voto es crucial para el futuro de esta nación”, asegura el Padre Almendárez-Bautista, Rector Asociado en la Iglesia Episcopal San Pedro en Cary.

El jueves 3 de septiembre será la conferencia de prensa

Para lograr los objetivos planteados, se organizará una conferencia de prensa en la que se espera la asistencia de cientos de votantes latinos residentes. Esta será a través de la plataforma zoom el jueves 3 de septiembre a las 7:30 pm.

El link de zoom con el cual se podrán conectar es el siguiente: https://us02web.zoom.us/j/87450282581