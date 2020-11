Inmigrantes denuncian que la precarización laboral en la industria alimentaria propició muertes por COVID-19

Trabajadores inmigrantes en la industria alimentaria en el procesamiento de carne y producción agrícola —en su mayoría latinos—murieron tas contraer COVID-19 en sus áreas laborales, por lo que un grupo de organizaciones estatales y locales se reunieron en el centro de Raleigh para exigir protecciones rigurosas.

La North Carolina Farmworker Advocacy Network de Carolina del Norte pidió a la oficina del gobernador Roy Cooper y el Departamento de Trabajo de Carolina del Norte que protejan a los obreros y agricultores tras las diversas muertes por coronavirus.

La pandemia se propagó rápidamente durante la primavera y el verano en varias plantas empacadoras de carne y las instalaciones de vivienda de los trabajadores agrícolas inmigrantes estacionales.

Community members have come to place objects on an altar to honor #NC agricultural workers lost to #COVID19 . #FarmWorkers #Latinx #WorkersRights @NC_FAN_ pic.twitter.com/OitiHf3VwF

Las organizaciones alegaron que los trabajadores están en lugares cerrados y donde se implementaron algunas recomendaciones de seguridad para evitar la propagación de COVID-19, pero no hay leyes obligatorias.

Estatuillas con figuras de esqueletos y un altar al estilo del Día de Muertos fueron iluminados por veladoras acompañadas por fotografías de trabajadores fallecidos en la protesta de la Bicentennial Plaza.

“Desde marzo, los trabajadores esenciales —especialmente los trabajadores agrícolas y los trabajadores de la (planta) de procesamiento— han arriesgado sus vidas en el trabajo”, dijo al The News & Observer Lariza Garzón, directora ejecutiva del Ministerio Episcopal de Trabajadores Agrícolas en el condado de Harnett.

“El sistema alimentario de Carolina del Norte y la rentabilidad de las granjas y plantas procesadoras de carne se han mantenido a expensas de la salud y seguridad de estos trabajadores”, abundó.

The @NC_FAN_ calls for an Executive Order from @NC_Governor to provide protections for the workers from #COVID19 to be able to work safely & provide for their families. #FarmWorkers #MigrantWorkers #Trabajadores #WorkersRights pic.twitter.com/RhgceXm6xH

— NC Workers Rights (@NCWorkers) November 5, 2020