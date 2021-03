Inmigrantes detenidos por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en el Centro de Detención de Adelanto, California, denunciaron sufrir enfermedades por beber agua contaminada.

En el centro se reportan cientos de casos de personas con la bacteria Helicobacter pylori, que se contagia por agua o alimentos contaminados. Sin embargo, de acuerdo con testimonios de los afectados en ocasiones reciben “agua sucia”.

Una vez había moscas dentro de las jarras. Llamamos al guardia y nos dijeron que no había nada que pudieran hacer”, declaró un afectado.

Los síntomas de los inmigrantes incluyen acidez estomacal, dolor de pecho, ansiedad, náuseas y dolores gastrointestinales. Esta infección es capaz de afectar el tracto digestivo y puede originar úlceras, inflamaciones del estómago y problemas mayores a futuro.

El reporte en el cual se hicieron las denuncias se indicó la falta de información que tienen las personas sobre sus condiciones de salud. Incluso, algunos inmigrantes reciben diagnósticos no confirmados.

Cada vez que iba al médico, me decían que eran las secuelas de la COVID-19. No me dijeron nada hasta enero de 2021. Tuve los primeros síntomas en septiembre de 2020”, aseguró un detenido en el comunicado.