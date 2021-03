Inmigrantes indocumentados pagan impuestos, pero se les niega el cheque de estímulo económico

Por tercera vez, el Congreso ha aprobado pagos de estímulo económico para los contribuyentes individuales para ayudarles a salir de la crisis provocada por la pandemia, una vez más han excluido deliberadamente a un significativo número, de personas.

¿Cómo pagaron impuestos las personas?

Un total de 4.4 millones de personas pagaron 23.6 mil millones de dólares en impuestos usando un Número de Identificación de Contribuyente (ITIN, por sus siglas en inglés), tan recientemente como el año 2015. El servicio de impuestos sobre la renta (IRS, por sus siglas en inglés), emite un número ITIN a las personas sin seguro social, para que puedan pagar sus impuestos cada año.

Los contribuyentes sin un número de Seguro Social

Mientras estos contribuyentes permanecen anónimos para otras ramas del gobierno, hay una aceptación general de que la mayoría de ellos son inmigrantes indocumentados que trabajan.

Michael Zona, un vocero del Senador republicano, Chuck Grassley por Iowa, presidente del Comité de finanzas del Senado, le dijo a la publicación Desert Sun en Palm Springs, California, que los contribuyentes con un ITIN fueron excluidos para prevenir que inmigrantes indocumentados califiquen.

Partidarios del estímulo para contribuyentes con ITIN, dijeron que este comentario no tiene sentido.

“Si alguien está trabajando y pagando impuestos, esto lo debe colocar en la posición de recibir el alivio que el Congreso está ofreciendo a millones de americanos,” dijo Jorge Loweree, director de políticas de American Immigration Council.

“Es justo y necesario que estas familias que pagan impuestos reciban el estímulo que se está dando,” coincidió Alba Sánchez, quien trabaja en Charlotte con la Coalición Latinoamericana. “Creo que es la manera justa de actuar hacia nuestra comunidad.”

Dos miembros de la Cámara de representantes de Estados Unidos. Quienes representan Charlotte— la demócrata Alma Adams y el republicano Dan Bishop— no respondieron a nuestra solicitud de entrevista para esta historia.

En el 2018, habitaban en la zona metropolitana de Charlotte aproximadamente 91,000 inmigrantes indocumentados, de acuerdo con Nan Wu, subdirector de investigación en New American Economy. Una organización de investigación bipartidista que aboga por cambios en políticas de inmigración que ayuden a crecer la economía.

Estos trabajadores representaron un poder de compra de 3.7 mil millones de dólares en el 2017, después de pagar 867.1 millones de dólares en impuestos federales y 398.7 millones de dólares en impuestos estatales y locales, de acuerdo con la investigación realizada por esta organización.

“No sólo las familias de estos inmigrantes indocumentados sufren por la falta de apoyo financiero durante esta crisis económica, sino que la economía local también sufre, como resultado,” dijo Wu.

Los inmigrantes son empleados como carpinteros, sirvientas, amas de casa, pintores, tapiceros, cocineros, programadores de programas de computación, preparadores de alimentos, conserjes, y trabajadores de construcción, indica el reporte.

La naturaleza de estos trabajos, ha convertido a los inmigrantes en trabajadores esenciales durante la pandemia.

No todos los individuos declarando sus impuestos con un ITINs son indocumentados. Otras categorías incluyen: estudiantes internacionales quienes trabajan en Estados Unidos. Dependientes o parejas de ciudadanos estadounidense quienes no tienen ciudadanía, dependientes o parejas de extranjeros quienes tienen una visa temporal y extranjeros no residentes, quienes son dueños o inversionistas en negocios estadounidense y reciben ingresos sujetos a impuestos.

Sánchez de la Coalición Latinoamericana de Charlotte, dijo que la pandemia ha afectado especialmente a la comunidad latina. “Muchos han perdido sus trabajos o han contraído el virus. En muchos casos no han podido pagar sus cuentas o comprar comida.” agregó.

“La falta de apoyo para la comunidad latina es injusta y muestra desagradecimiento hacia una comunidad que trabaja muy duro y que ha dado mucho para este país,” dijo Sánchez.

Esta historia fue traducida al español por Itzel García Ruiz de Asheville, Estudiante en la facultad de periodismo James L. Knight de Queen University of Charlotte.