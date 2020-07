Los residentes del este de Winston-Salem están protestando por la administración de LaDeara Crest Estates Apartments, alegando que están experimentando un mantenimiento deficiente y desalojos injustos.

LaDeara Crest ha estado bajo la administración actual de los apartamentos desde agosto del 2018, aunque fue administrado previamente por Royal American, y algunos residentes sienten que este ha sido un cambio negativo.

Chasity Graham, que vivió en la propiedad durante años en el pasado, dice que se trasladó recientemente y notó que los nuevos administradores de la propiedad no están cuidando de los hogares residenciales.

Calidad de la vivienda

«Ahora mismo, tenemos una vivienda terrible», dice Graham. «En mi situación, mis suelos se están hundiendo y los techos se están derrumbando. En cuanto al mantenimiento, [los administradores de propiedades] no están haciendo nada”.

También agregó que otros inquilinos están enfrentando problemas con moho, roedores, cucarachas, aparatos rotos y grifos que gotean, pero están demasiado preocupados por las amenazas de desalojo para expresar sus preocupaciones a la gerencia.

«El control de plagas es simplemente un problema de limpieza, y trato de decirles de la mejor manera posible», dijo Darryl Leitzsey, Director de Administración. «Mira, puedo rociar el apartamento, pero depende de ellos mantener sus casas ordenadas».

La administración argumenta que el problema es más profundo que los problemas de mantenimiento que algunos inquilinos han llevado al ayuntamiento. Esos problemas, de hecho, han generado violaciones citadas contra la administración de LaDeara Crest.

Los inquilinos protestan

Graham dice antes de que haya organizado peticiones fuera del edificio del ayuntamiento, pero quería llevar las cosas al siguiente nivel y protestar fuera de la oficina de alquiler de apartamentos, ya que a veces tienen la puerta cerrada para que los inquilinos no puedan entrar.

La última protesta tuvo lugar el viernes 3 de junio e incluyó a miembros de una organización local sin fines de lucro llamada Winston-Salem Housing Justice Now, quien proporcionó carteles para que los inquilinos los llevaran mientras protestaban.

«Las personas que estuvieron allí el viernes son las que están en los tribunales con problemas de alquiler», dijo Leitzey. «Presentaron órdenes de trabajo contra nosotros cuando llegó el momento de pagar la renta, y las arreglamos, pero luego se dieron la vuelta y trataron de citar más. No se trata de órdenes de trabajo. Esto es sobre la renta».

Graham está apelando a un desalojo, pero dice que no cree que sea justo pagar por un servicio deficiente. Ella dice que se ha quejado de que el grifo gotee, pero aún no ha resuelto el problema por meses. LaDeara Crest no incluye la factura del agua en la renta mensual, así que Graham dice que está pagando de su dinero por un problema que está fuera de su control.

«Cualquier pequeño problema de mantenimiento puede tardar meses en resolverse», dijo Graham. «Así que no voy a pagar ni un centavo hasta que empiecen a solucionar todos los problemas de mi casa. Y voy a luchar contra este desalojo también”.

Leitzsey sostiene que él está en la propiedad siete días a la semana, y que él y su equipo hacen todo lo posible para asegurarse de que todos los problemas se resuelven de una manera oportuna.

«Hemos arreglado cada orden de trabajo que hemos recibido», dijo Karen Kelley, gerente de la propiedad. «Además, no sabemos acerca de los problemas de mantenimiento que tienen en su hogar a menos que nos lo digan».

«He estado cansada de tratar de manejar todo lo que está pasando en mi situación, pero estoy lista para organizar más protestas. Lo verán en unas semanas», dijo Graham.

El vecindario

LaDeara Crest Estates es un área residencial que comúnmente alberga familias de bajos ingresos, en su mayoría Afro-Americanos y Latinos. La mediana de los ingresos familiares en el vecindario es de aproximadamente $25,000, que está en el nivel de pobreza federal para una familia de cuatro.

Los gerentes no dieron a conocer información sobre los propietarios para que formulen comentarios.

Aunque no tienen un sitio web, la información sobre LaDeara Crest se puede encontrar en el enlace aquí.