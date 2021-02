inquilinos-en-durham-buscan-acuerdo-para-mejorar-condiciones-de-apartamentos

Después de meses de luchar contra condiciones de vida inseguras, un grupo de inquilinos en Durham busca negociar un acuerdo el domingo 7 de febrero con el propietario de un conjunto de apartamentos, quien dicen, hasta ahora ha minimizado los problemas.

El grupo de inquilinos de Garden Terrance ha invitado a su propietario, Jonathan Dayan, a negociar las soluciones propuestas a los problemas que enfrentan los inquilinos, que incluyen, entre otros, moho, plagas y electrodomésticos rotos.

En diciembre, inspectores de código de la ciudad encontraron más de 100 violaciones en solo 17 unidades de apartamento.

Recibe noticias frescas cada mañana, es gratis

Inquilinos reportan que las reparaciones sólo empezaron en las unidades que fueron citadas por la ciudad en vez de todo el complejo, y que hay mucho más trabajo para que los apartamentos de Garden Terrance puedan regresar a un estado seguro y habitable.

Inquilinos buscan un acuerdo

El 75 % de las familias que viven en el complejo de 55 unidades firmaron una carta el mes pasado pidiendo que se reunieran con el dueño, diciendo que buscaban un compromiso vinculante de alquiler justo, reparaciones rápidas, y el derecho a permanecer en el complejo en caso de: arrendamientos vencidos, reparaciones importantes necesarias, o pérdida de ingresos.

La gerencia de la propiedad, dijo a La Noticia que los apartamentos supuestamente están en su capacidad, por lo que no pueden mover a la gente a otros apartamentos mientras se hacen las reparaciones.

El grupo dijo que Dayan no ha reconocido a la organización de los inquilinos, ni ha respondido a ninguna de las cartas que se le ha enviado durante los últimos cuatro meses.

“Ahora que los inquilinos se han estado organizando, el gerente de la propiedad ha estado respondiendo y ha estado diciendo, ‘haremos las reparaciones pero queremos reunirnos con ustedes individualmente’. Los inquilinos dicen que esto no es una buena idea porque entonces no tendrán ningún poder y no podrán obligarlo a rendir cuentas y podría hacerlo de nuevo en el futuro cuando la atención pública haya pasado“, dijo Stephanie Porter de Bull City Tenants United, una organización que apoya a los inquilinos en el área.

Hasta ahora, parece que el dueño no asistirá, aseguró Porter.

En su ausencia, los líderes de los inquilinos organizaron un evento de educación pública para que la comunidad hable sobre su lucha.

Muchos inquilinos viven en los apartamentos en alquileres de mes a mes, según Bull City Tenants United, lo que significa que son vulnerables al propietario, quien puede decidir no renovar sus alquileres para conseguir que alguien que vaya a pagar más pueda vivir allí.

“La situación perfecta sería que el propietario aparezca y diga, ‘esto tiene mucho sentido. Firmaré su contrato colectivo’. Eso significa que los alquileres no subirán injustamente y que las personas no serán desplazadas y desalojadas sin causa“, dijo Porter.