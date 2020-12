Inscripción para el seguro médico federal finaliza el 15 de diciembre

La inscripción abierta para el seguro médico de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA), también conocido como “Obamacare”, finaliza el 15 de diciembre para el año de cobertura del 2021.

La Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA) es una ley que garantiza el acceso a un seguro médico asequible y de calidad. Fue creado en el 2010 durante la administración del presidente Barack Obama, así que lleva el nombre ‘Obamacare’.

Debajo de esta ley, las aseguradoras no se le puede negar la cobertura por una condición de salud preexistente y no se puede cancelar el seguro médico por enfermarse. Además, las aseguradoras no pueden cobrar más a las mujeres.

Para calificar para seguro médico, usted debe ser ciudadano estadounidense o tener un estatus migratorio válido. Su ingreso debe estar dentro de este rango:

1 Persona en su núcleo familiar $12,760—$51,040

2 Personas en su núcleo familiar $17,240– $68,960

3 Personas en su núcleo familiar $21,720—$86,880

4 Personas en su núcleo familiar $26,200— $104,800

Para recibir asistencia financiera no debe ser eligible para ningún otro tipo de cobertura médica como Medicaid, Medicare o seguro médico a través de su empleador o el empleador de su esposo/a.

Si desea más información sobre cómo inscribirse para el seguro médico visita la página de Cuidado de Salud.