Insólito: causa revuelo video sobre hombre en una palmera

En las redes sociales un insólito video del que no se conoce de dónde proviene muestra cómo un jardinero trepó una palmera para cortarla desde su punto más alto, lo que aterrorizó las redes sociales.

Las imágenes que se publicaron en Twitter por @RexChapman muestran cómo una persona sube una palmera sin esforzarse mucho para cortar su copa con una motosierra.

Ever seen anyone cut a really tall palm tree? Oh my god… pic.twitter.com/O0sde0ZCz0 — Rex Chapman🏇🏼 (@RexChapman) September 25, 2020

“O sea, ¿su motosierra todavía funciona”, comentó una usuaria sobre el insólito video.

I mean, is his CHAINSAW STILL RUNNING??? — Kirsten Nelson (@nelsonKirsten) September 25, 2020

No obstante, en el video se muestra cómo la palmera se dobló de un lado a otro sin que el hombre afloje su tronco en ningún momento.

“Lo que sea que le estén pagando, no es suficiente”, dijo uno de los usuarios.

Whatever they’re getting paid, it ain’t enough. — Ben Young (@madhodad) September 25, 2020

“Si el 2020 no lo ha matado todavía, me siento seguro de que nada lo hará”, acotó.

Dude said if 2020 hasn't killed him yet, nothing will take him out. — Momo (@TraitorByTrade) September 25, 2020

El insólito video llamado “¿Alguna vez viste a alguien podar una palmera así de alta?” tiene más de seis millones de reproducciones en Twitter. Esta red social se caracteriza por ser la rapidez en la que los videos pasan de cuenta en cuenta alrededor del mundo hasta tornarse virales, lo que en esta pequeña filmación no fue la excepción.

La Noticia redactó esta nota con información de Mag.