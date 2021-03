Hace unos días, Instagram puso en marcha un programa para que los adultos no puedan ver contenido de menores de edad, esto, para salvaguardar la seguridad de los usuarios que sean vulnerables ante personas de mayor edad.

Esta medida es aplaudida por muchos sectores, ya que hay personas que gustan de enviar Mensajes Directos (DM) a jóvenes, situación que preocupa en la empresa de Mark Zuckerberg y es por esto que tomarán más medidas para que esto no ocurra.

¿Instagram desarrolla una versión para menores de 13 años?

Resulta que Facebook quiere llegar a través de Instagram a más usuarios jóvenes, por lo que ya trabaja para ofrecer servicio a menores de 13 años en esta plataforma.

Recibe noticias frescas cada mañana, es gratis

Según BuzzFeed News, Instagram busca llegar a esos usuarios ya que señalan el trabajo en la juventud se identificó como una prioridad en la primera mitad de 2021.

“Desarrollar una versión de Instagram que permita a las personas menores de 13 años utilizar Instagram por primera vez”, afirma un documento.

La idea es llegar a un público más joven a través de Instagram

La idea está centrada en brindar servicio a los menores incluyendo la mayor seguridad posible; y es que la edad mínima hasta el momento es 13 años para usar la plataforma, pero quieren hacerla más amigable y accesible para todo público.

Además, la compañía trabaja en que los menores de edad no puedan mentir sobre su edad, así también, que los adultos no puedan enviar mensajes directos a estos, si no son personas que siguen.

Instagram para menores de 13 años aún está en sus fases iniciales de desarrollo, habrá algunos filtros y quizá hasta una versión Beta de prueba para corregir los errores.

Facebook ya había trabajado con productos para menores de 13 años

Por otra parte, recordemos que Facebook lanzó anteriormente Messenger Kids, una mensajería para niños monitoreada por padres.

“Estamos explorando presentar en Instagram una experiencia controlada por los padres para ayudar a los niños a mantenerse al día con sus amigos, descubrir nuevos pasatiempos e intereses, y más”, explicó un vocero de Facebook Company.

¿Les gusta que haya un Instagram sólo para menores de 13 años?