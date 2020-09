¿Inter de Milán hará una oferta para fichar a Lionel Messi?

¡Lionel Messi y el Barcelona no están cómodos con su relación! El astro argentino habría pedido salir de la institución tras la llegada de Ronald Koeman y la indiferencia de la directiva, por lo que ambas partes están negociando.

Si Messi sale del Barcelona, algunos destinos han comenzado a sonar para la llegada del pampero, como el Manchester City, PSG, algunos equipos de la MLS y hasta el Inter de Milán, equipo que ya dio su respuesta ante este rumor.

Según el director deportivo del Inter de Milán, Piero Ausilio, Messi no está contemplado para llegar a la plantilla italiana. Esto, debido a que es “una locura” y el equipo no está en posición de hacer una oferta de esa magnitud.

Así que los fans rossoneros pueden olvidar ver a Messi en el Inter de Milán y probablemente lo veremos en Inglaterra, ya que el equipo favorito para fichar al argentino es el Manchester United según los casinos de Las Vegas.

A pesar de esto, el Barcelona sí tiene interés por un jugador que enfunda el jersey culé y es Arturo Vidal el que está en la mira de la directiva rossonera.

Arturo Vidal would be happy to link up with Andrea Pirlo again at Juve ⚫⚪ pic.twitter.com/Z4cvPqjXkE

— B/R Football (@brfootball) August 30, 2020