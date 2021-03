Si hay una banda que ha sobrevivido a lo largo de dos décadas y lo han hecho con dignidad, esa es Interpol, la banda neoyorquina de Post-Punk que ha tenido innumerables éxitos y que continúan en el gusto de diversas generaciones.

Han pasado ya 19 años desde el debut del mítico “Turn Of The Bright Lights”, disco que lso catapultó a nivel mundial y que tiene éxitos como “Obstacle 1”, “Roland”, entre otros y que son parte de cualquier reunión de treintañeros.

En 2018, Interpol estrenó Marauder, su sexto disco de estudio que prometía ser uno de los mejores y lo fue, pero esto dejó muchas preguntas en el aire, y una de ellas era si sería el último disco de la banda.

¿Interpol lanzará pronto su séptimo álbum de estudio?

Afortunadamente para sus fans, esto sólo quedó en rumor e Interpol ya se encuentra trabajando en su séptimo álbum de estudio y también promete grandes composiciones de Paul Banks.

Así es, Interpol tendrá séptimo disco y esto ha sido confirmado por la voz de su baterista Sam Fogarino, quien dio la noticia durante su charla en el podcast “Achievements & Strategies” con Brian Franklin.

Fogarino no sólo compartió los nuevos planes de Interpol, además, reveló que hace poco sufrió un aneurisma que lo mantuvo en el hospital por varios días, algo que mantuvo la banda en completo hermetismo.

Además, Fogarino explicó cuáles son sus canciones favoritas y las que no pondría jamás en una reunión de Interpol.

La banda se recluyó para armar un nuevo álbum

Por otra parte, a falta de shows en vivo, Interpol sólo ha dado algunos vía streaming, pero saben que no es lo mismo, así que decidieron sumergirse en otro proceso creativo para lanzar otro álbum en breve.

“Tenemos muchas canciones, más de las que usualmente tenemos. Dentro de 3 semanas nos vamos a reunir, en persona, pero será en un lugar lejano al norte de New York, lejos de todo y en una casa lo suficientemente grande para no tener que estar respirándonos de cerca”, dijo Fogarino. “Tocaremos en vivo, tomaremos todo lo que grabamos de manera remota, lo juntaremos y tocaremos porque estaremos grabando al final del verano”, agregó.

Fogarino admitió que lo mejor es estar los tres juntos en un estudio o sala, algo que es necesario para que funcione el proceso creativo en la banda.

“Interpol es una banda, no importa cuál tecnología tengamos, fue genial que ninguno de nosotros claudicó”, explicó.

Un aneurisma que pudo provocar la muerte de Fogarino

Sobre el aneurisma que sufrió Fogarino, el miembro de Interpol explicó que ya se recuperó y está listo para afrontar nuevos retos con la banda.

“Estuve muy enfermo el año pasado, nada relacionado con COVID. Sufrí un aneurisma, un vaso sanguíneo hinchado, afortunadamente era muy pequeño. No sabía lo que estaba pasando, pensé que estaba sufriendo un episodio grave de tinnitus”, explicó. “Escuchaba un enorme ruido en mi oído, pero luego mi lado derecho estaba haciendo cosas raras, estaba cojeando y mi mano estaba temblando. Fui al otro día a la sala de emergencias y fui muy afortunado porque pude haber muerto, si hubiera sido peor me hubiera ido a dormir y no haber despertado”, reveló.

Finalmente, Fogarino reveló qué canciones son las que más le apasionan de Interpol y entre ellas destacan “Untitled”, “Public Pervert”, “Pace is the Trick”, “Success”, “My Blue Supreme”, “The Rover”, entre otras afirmando que le encanta tocar en vivo “Rest My Chemistry”.