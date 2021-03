Investigan a ministros mexicanos por “turismo de vacunas” en Texas

Dos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), están siendo investigados por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México. Esto por presunto “turismo de vacunas” anti COVID-19 en el consulado de San Antonio, Texas en Estados Unidos.

Los dos ministros señalados son Alberto Pérez Dayán y Yasmin Esquivel, quienes habrían asistido al consulado en esa ciudad a recibir la vacuna; algo que no está autorizado.

“Se le dio vista ayer al órgano interno de control y ya esperamos a ver qué nos dicen ellos”, comentó el canciller Marcelo Ebrard.

El portal mexicano Sin Embargo, publicó una columna de la periodista Dolia Estévez, en la cual denunciaba que los ministros de la SCJN, Alberto Pérez Dayán y Yasmin Esquivel, habían recibido la vacuna anti COVID-19 en el consulado, apoyados por el cónsul Rubén Mnutti.

Pese a esto, la ministra Yasmín Esquivel, admitió haber ido el 1 de febrero al consulado, pero para visitar una sala de lactancia que lleva su nombre y nunca recibió la vacuna.

“Falso como asegura la periodista que se haya ido a vacunar, cosa que hasta la fecha no ha hecho ni en la CDMX. Falso que la periodista haya enviado un correo solicitando verificar la información”, dice la carta que envió el secretario particular de la ministra.

Adjunto la carta que por instrucciones mías envió mi secretario particular, Luis Acuña, al Director de @SinEmbargoMX y @SinEmbargoTR para desmentir la nota publicada por @doliaestevez en dichos medios.

Aclaro, ni en E.U.A. ni en México me he vacunado vs el Covid_19 pic.twitter.com/agBOSbwcTl

— Yasmin Esquivel Mossa (@YasminEsquivel_) March 2, 2021