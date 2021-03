Israel detecta nueva variante de COVID-19

El Ministerio de Sanidad de Israel anunció que detectaron una nueva variante del coronavirus que produce el COVID-19; sin embargo la vacuna es efectiva contra ella.

Pese a encontrar esta nueva variante en el Estado de Israel, se descartó que sea una cepa más agresiva o contagiosa, por lo que no ha causado alarma como sí lo hicieron la brasileña, sudafricana y sobre todo la de Reino Unido.

No es significativa a nivel clínico o epidemiológico, no está conectada o es una causa de un mayor contagio o enfermedad grave“, comentó el Ministerio a The Times of Israel.