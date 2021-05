Los bombardeos de Israel a Palestina está acabando con la vida de decenas de inocentes palestinos, entre ellos niños, pequeños que apenas pueden comprender un poco del origen del conflicto e igual que sus padres, abuelos y hermanos mayores, parecen estar condenados a seguir viviendo estas disputas geopolíticas.

Todo el sufrimiento de estos pequeños palestinos fue expresado por Nadine Abdel-Taif, una niña de 10 años testigo del terror que se vive en Gaza y que sus declaraciones le han dado la vuelta al mundo.

En medio de los escombros, Nadine Abdel-Taif expresa su frustración en entrevista con el Middle East Eye. Entre lágrimas, la pequeña confiesa que vive con miedo y coraje por no poder hacer nada para ayudar a su pueblo.

“Siempre estoy aterrada. No puedo hacer nada, vean todo esto. ¿Qué quieren que haga?, ¿que lo arregle? Solamente tengo 10 años. Ni siquiera puedo seguir lidiando con esto”, confiesa la pequeña.

Aunque intenta contenerse, Nadine no puede ocultar las lágrimas, que reflejan la impotencia que siente todo el pueblo de Palestina.

“Solo quiero ser médica o cualquier cosa, para ayudar a mi pueblo, pero no puedo. Soy solamente una niña. Ni si quiera sé qué hacer. Tengo susto, pero en realidad no tanto. Haría cualquier cosa por mi pueblo, pero no sé qué hacer. Solamente tengo 10 años”.

Este domingo fue el día más mortal desde que comenzaron los conflictos entre Hamás y el ejército de Israel con 42 palestinos muertos, entre ellos ocho niños.

“Todo esto, cuando lo veo, literalmente me pongo a llorar todos los días. Me pregunté a mi misma ¿por qué nos merecemos esto?, ¿qué hemos hecho? Mi familia me dijo que nos odian. No nos quieren porque somos musulmanes. ¿Por qué los musulmanes les provocan eso?”, agregó Abdel-Taif.

Los últimos reportes indican los bombardeos en Gaza han dejado más de 200 palestinos muertos, entre ellos 58 menores de edad. Hamás también ha lanzado más de 3,000 misiles a Israel, la mayoría interceptados por el ejército.

Según los últimos reportes desde Gaza, hay más de 200 palestinos muertos tras los bombardeos, si bien también ha decesos en Israel, es el primer pueblo el que más número de personas fallecidas registra, entre ellas hay 58 niños.

“¡Somos niños! ¿Por qué alguien lanzaría un misil para matarnos? No es justo, no es justo”, finaliza Nadine Abdel-Taif desesperada.