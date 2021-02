Ivermectina: ¿Cuáles son sus efectos secundarios?

La ivermectina es recetada en muchos países ya sea para prevenir como para tratar el COVID-19. Pero de acuerdo a la FDA su consumo para este virus, tiene efectos secundarios en el organismo.

En la Ciudad de México se ha dado ivermectina y azitromicina a pacientes ambulatorios con COVID-19. Esto ha provocado críticas y cuestionamientos de especialistas médicos, que consideran que aún no hay suficiente evidencia científica para respaldar el uso de esas sustancias, sobre todo la ivermectina, según reportes de Animal Político.

Por otro lado, estudios recientes del Instituto de Nutrición Salvador Zubirán aseguran que el panel multidisciplinario de expertos de dicho organismo no recomiendan ivermectina. Aseguran que no se cuenta con evidencia científica suficiente para recomendar el uso de ivermectina ni azitromicina, en tratamientos para la COVID-19 en ninguna de sus etapas.

La FDA asegura que tomar ivermectina, sin receta médica y con la idea de prevenir el coronavirus, puede poner en riesgo la vida y advierte de sus efectos secundarios.

Estos son algunos efectos secundarios del medicamento

Baja de la presión arterial

Convulsiones

Diarrea

Dolor de estómago

Hinchazón del rostro o de las extremidades

Lesión hepática

Mareos

Náuseas

Sarpullido

Vómitos

¿Para qué sirve la ivermectina?

La ivermectina está aprobada por la FDA para el uso en seres humanos para el tratamiento de algunos gusanos parásitos como estrongiloidiasis intestinal y oncocercosis. En su presentación tópica se usa como tratamiento de parásitos externos como piojos y condiciones de la piel como la rosácea. También está aprobado en algunas especies de animales pequeños para la prevención de la enfermedad del parásito del corazón.

Hasta el momento no hay productos farmacéuticos aprobados por la FDA (Agencia de Medicamentos y Alimentación) para tratar o prevenir la COVID-19. Y los expertos no recomiendan automedicarse si no se tiene ningún síntoma. En el caso de utilizarla, esta debe ser con supervisión médica, asegura la FDA.