J Balvin gana Latin Grammy y rompe récord Guinness

El cantante J Balvin rompió un récord Guinness, se hizo con un Latin Grammy y estrenó una nueva canción, todo el mismo día.

J Balvin tuiteó el 19 de noviembre que se convirtió en el artista latino con más nominaciones a los Latin Grammy en un solo año, logro que le acreditó un Récord Guinness Mundial.

El intérprete de “Azul” tuvo 13 nominaciones a los Latin Grammy en 2020 y supero el récord anterior que detentaba la agrupación Calle 13, con 10 nominaciones recibidas en 2011.

En la 21ra edición de los Premios Latin Grammy, J Balvin se hizo con el galardón de mejor álbum de música urbana por “Colores”, producción con más de 2.3 mil millones de reproducciones acumuladas en plataformas digitales.

J Balvin inauguró la premiación del año que se celebró en el American Airlines Arena de Miami, Florida, bajo el lema “La Música nos humaniza”.

En una alianza promocional con la empresa de comida rápida, McDonald’s, el colombiano lanzó el 19 de noviembre un tema nuevo, titulado “Dorado”.

La canción sigue el hilo de los sencillos producidos para su álbum “Colores” y puede escucharse en la aplicación de McDonald’s.

DORADO is here mi gente. Only on the @mcdonalds App.👇🏼 #ad https://t.co/qL424uSmzb pic.twitter.com/5DOuJfadEB

— J BALVIN (@JBALVIN) November 20, 2020