Jack Dorsey, CEO de la famosa red social, Twitter, causó sorpresa durante una comparecencia frente el Comité de Comercio del Senado de Estados Unidos, Y no fue por su ponencia, sino por la enorme barba que lució, la cual desató todo tipo de comentarios en redes sociales.

Durante la audiencia, el CEO de Facebook, Mark Zuckerberg y Jack Dorsey fueron cuestionados sobre sobre la transparencia y la responsabilidad cuando se trata de que sus empresas moderen el contenido.

Pese a que ambos personajes no están acostumbrados a la vestimenta casual en su vida laboral como CEO de de las redes sociales más importantes en el mundo, Zuckerberg portó un traje para la ocasión; sin embargo, Dorsey, con su prominente barba y un piercing en la nariz, lució su desaliñada imagen sin importar la seriedad de la audiencia, lo que desató polémica.

La sencillez de Dorsey le valió comparaciones con Gandalf, Rasputin y el ex presidente Rutherford B. Hayes. Irónicamente, las burlas no faltaron en Twitter, su propia plataforma.

Algunos de los tuits más destacados sobre el look de Dorsey:

“Los expertos temen el crecimiento descontrolado de la barba de Jack Dorsey”, tuiteó el editor de noticias, Jon Christian.

Otros lo compararon con un hombre de la calle que estaba dando una charla ante el Comité de Ciencia, Comercio y Transporte del Senado.

Homeless person appears to be testifying to the Senate Science, Commerce and Transportation Committee. pic.twitter.com/ZYEX3uTPcH

— Anders Hagstrom (@Hagstrom_Anders) October 28, 2020