Jack Santaniello recibe premio Excelente como Hombre de negocios del año

Un hombre de familia, líder y alguien que siempre busca la manera de ayudar a los demás, estas son algunas de las características que describen al abogado Joseph Joaquín (Jack) Santaniello mejor conocido por Jack Santaniello.

Jack es socio de la firma legal Shumaker, Loop & Kendrick, LLP y ahora ostenta el Premio Excelente 2020 otorgado por La Noticia, en la categoría: Hombre de negocios del año.

23 años ejerciendo leyes

Jack ayuda a sus clientes a hacer su trabajo, administrar sus negocios dentro del marco legal de sus negocios. Empezó a trabajar en esta firma como asociado y fue subiendo hasta llegar al puesto que tiene hoy. Su áreas de práctica incluyen:

Transacciones de negocios

Constitución y disolución de empresas

Revisión de contratos

Transferencias de propiedad y disputas

Litigio comercial y empresarial

Es la naturaleza humana que la gente crea que tiene razón en lo que hace en todo momento. Entonces, es una cuestión de perspectiva que a veces solo tienes que alinear esa perspectiva con la realidad y tratar de encontrar puntos en común. A veces, las personas hacen cosas malas a propósito, a veces es solo un desacuerdo sobre cómo se hacen o deberían hacerse las cosas. dijo Jack

Personas influyentes

Cuando Jack estaba en séptimo grado, su entrenador de fútbol era abogado y lo ayudó a influir en su decisión de seguir la misma carrera. También está agradecido por sus compañeros de trabajo y los consejos que le dan.

Algunos de ellos son una generación mayor que yo, algunos de ellos son de una generación más joven que yo, algunos de ellos tienen mi edad, aseguró el abogado. Al pasar mucho tiempo con el mismo grupo de personas, tienes la oportunidad de experimentar cosas que influyen en tu propia vida.

Las personalidades de sus padres también influyeron en quién es hoy.

Mi padre en particular, siempre es feliz, muy amable. Todo el mundo lo ha conocido por ser muy amigable, comenta Santaniello. Quiero que mi personalidad sea también una que quiera disfrutar de la vida pero también ayudar a las personas.

Orgullo latino

Jack nació en Queens, Nueva York de madre colombiana y padre italiano. Se siente orgulloso de su cultura latina heredada de su madre y le gustaría que sus hijos crezcan orgullosos de su cultura latina también.

Me gustaría llevar a mis dos hijos de regreso a Barranquilla, Colombia, de donde es mi mamá, para que puedan ver dónde están sus raíces. La última vez que estuvimos allí fue probablemente a finales de los 1980 y me gustaría volver. Creo que es importante para ellos experimentar eso también. Estar ahí en el lugar, ver la cultura, probar la comida, ver cómo vive la gente, ver cómo se comunica la gente.

Le gustaría que sus hijos aprendan español pero entiende que para ello él mismo debe practicarlo más.

Mi mamá es probablemente la que más ha influido en mi vida, mi perspectiva sobre las cosas y recordar mis raíces, y la que más me regaña por no practicar mi español. Dijo Jack

Dos mundos diferentes

Jack se sintió honrado y agradecido cuando se enteró de que había sido escogido para recibir el premio Excelente como hombre de negocios del año.

No es solo un reconocimiento a tu profesión … reconoce todos tus logros en un solo lugar. Estoy agradecido de recibirlo por lo que significa. Creo que ser latino, para mí, se resume en este premio. Reúne lo profesional y lo personal.

Tengo el beneficio de vivir en dos mundos diferentes, tengo el beneficio de vivir y estar involucrado en el mundo blanco y también de estar involucrado en el mundo latino. La ironía es que en realidad no son dos mundos separados, es un solo mundo con perspectivas diferentes.

Valores basados ​​en la fe

En la universidad, Jack se apartó de su religión, a pesar de haber sido criado como cristiano.

Pasé por la evolución de la fe que algunas personas tienen, que es que eres fuerte en tu fe porque tus padres te obligan, vas a la iglesia todas las semanas y luego vas a la universidad y te relajas un poco, manifestó. Y luego cuando te conviertas en adulto, tienes que tomar algunas decisiones sobre cómo vas a vivir el resto de tu vida.

Ahora está nuevamente en contacto con su fe y sus hijos estudian en Charlotte Christian School. También fue maestro en la Escuela Dominical de la Iglesia Luterana de Cristo, para estudiantes de primero a octavo grado, durante 8 años.

Cuenta que siempre ha tenido amor por el servicio comunitario y por ayudar a las personas. Cuando era estudiante en la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill era bombero voluntario.

Datos rápidos

Padres: Jack y Marina Santaniello

Hermanos: Larry Santaniello

Esposa: Amy Santaniello

Hijos: Marissa de 16 años y Evan de 14

Iglesia a la que asiste: Christ Lutheran Church

Libro Favorito: “De bueno a excelente: por qué algunas empresas dan el salto … y otras no” (Good to Great: Why Some Companies Make the Leap…and Others Don’t) de James C. Collins

Película favorita: Star Wars

Excelente Awards

Jack Santaniello será reconocido ante toda la comunidad con el premio Excelente como Hombre de negocios del año 2020 en la gala virtual de Excelente, a celebrarse:

Fecha: Sábado 19 de septiembre

Hora: De 7:00 p.m. a 9:00 p.m.

Lugar: Virtual – vía Zoom

Entrada: Gratis pero debe inscribirse con anticipación

Para inscribirse visite aquí.

