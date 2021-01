Jacky Bracamontes regresa a las telenovelas pero no como lo imaginas

La actriz Jacky Bracamontes regresa a la telenovelas el martes, pero no es como protagonista. Aunque a la actriz le han ofrecido muchos proyectos para volver a las telenovelas ella los ha rechazado. ¿La razón? Su familia.

Como madre de 5 hijas, Jacky le resulta muy complicado dejarlas solas mientras experimenta largas jornadas de trabajo.

“No es que tenga 1 hijito que lo puedo encargar, tengo 5 que están muy chiquitas y me es difícil. Sobre todo cuando me proponen un proyecto de 8 meses, 1 año”, dijo Bracamontes a People en Español. La actriz asegura que por el momento sólo acepta proyectos cortos. “Si a lo mejor me dicen 1 mes, 2 meses, una serie corta, puedo contemplarlo, como lo hice ahora con “La suerte de Loli”, pero un proyecto largo sí me cuesta mucho trabajo porque tengo que estar cerquita de mis hijas”, reveló.

Jacky Bracamontes hará un papel pequeño en una nueva comedia romántica

Bracamontes sintió afinidad inmediata con Mariana, personaje que interpreta en la nueva telenovela de Telemundo “La suerte de Loli” . Este proyecto marca el esperado regreso a las telenovelas tras diez años ausente. La actriz y conductora mexicana interpreta a una madre soltera de 2 niños, a quien le queda muy poco tiempo de vida.

La protagonista de la telenovela es la actriz mexicana Silvia Navarro, quien interpreta a Loli. Ella hace el papel de una productora ejecutiva en una estación de radio en Los Ángeles, California.

“Yo creo que Loli es una mujer actual, es una mujer como estamos todas”, dijo Navarro en una entrevista por videollamada desde Miami, donde se graba la serie.

Al estar años enfocada en su trabajo, Loli no quiso tener hijos. Quizá pensaba que no estaba preparada para ser madre, pero su amiga Mariana (Jacky Bracamontes) la veía diferente y al morir le dejó a sus hijos.

En la telenovela también participa el mexicano Osvaldo Benavides y la venezolana Gaby Espino. “La suerte de Loli” se transmitirá de lunes a viernes por Telemundo a las 9 p.m. hora de Miami.

Con información de The Associated Press