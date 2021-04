Jake Paul quiere pelear contra Canelo, así reaccionó Logan Paul

Los hermanos, celebridades de internet, Jake y Logan Paul se volvieron tendencia, luego de que el más joven de ambos, Jake Paul dijera que quiere pelear contra Canelo Álvarez.

Ante esto, el hermano mayor de los jóvenes empresarios e influencers, Logan Paul, no se mostró emocionado.

A través de un video de YouTube, subido por Shooting Stars, Paul reaccionó en su salida de un establecimiento.

Jake no quiere pelear con Canelo. No dejaré que mi hermano pelee con Canelo”, contestó ante la pregunta de qué opinaba del enfrentamiento.

Sin embargo, Jake Paul se dirigió al Canelo, luego de que varios haters lo atacaran porque sus fans interrumpieron una entrevista del boxeador mexicano.

Asimismo, Jake se burló de Canelo Álvarez por su disputa de contrato con DAZN y Golden Boy Promotions.

Haters que han dicho que estoy faltándole el respeto al deporte. Haters que se supone son el mayor atractivo en el boxeo, pero que no pueden cumplir con su contrato porque la compañía de medios no estaba obteniendo el retorno de inversión.

Haters como Canelo Álvarez, un maldito hater. Yo llevo dos años en este deporte, tú has estado por 18 años, sin embargo mi paga sube y la tuya baja. Así que concéntrate en ti y en tu marca y mantén mi nombre fuera de tu boca”, arremetió Paul en Insagram.

¿Quiénes son Logan y Jake Paul, quien quiere pelear contra el Canelo?

Originarios de Ohio, los hermanos Logan y Jake Paul comenzaron siendo celebridades de internet.

Ambos iniciaron a tener popularidad a través de la desaparecida plataforma Vine y, luego, a través de sus canales de YouTube, donde compartían contenido humorístico.

Logan Paul continuó desarrollándose como actor y ha aparecido en series como Law & Order: Special Victims Unit, Valley Girl, The Thinning y Space Between Us, entre otras.

Actualmente, Logan de 25 años, también comenzó a desarrollar su propia marca de ropa, llamada Maverick, en honor a su loro.

En YouTube, Logan cuenta con más de 22.9 millones de suscriptores, mientras que en Instagram cuenta con más de 18.9 millones de fans.

Por su parte, Jake Paul, de 24 años, también comenzó su carrera en YouTube y a través de la actuación.

Jake participó en la serie de Disney Bizaardvark, así como en la película de YouTube Dance Camp.

Desde hace dos años, Jake se ha dedicado a practicar box y el 17 de abril tendrá su primera pelea.

En Instagram cuenta con más de 14.7 millones de seguidores, mientras que en YouTube tiene más de 20.3 millones de suscriptores.