Después de presionar para que se diera su salida, Jamal Adams dejará a los Jets de Nueva York para llegar a los Seahawks a cambio de Bradley McDougald y tres selecciones, primera ronda 2021, tercera ronda 2021, primera ronda 2022.

El ‘drama’ de Jamal Adams comenzó cuando solicitó una extensión de contrato a los Jets, ante la negativa por parte de la directiva, el safety exigió su salida. Adams criticó en los últimos meses a miembros de la franquicia como el entrenador Adam Gase, el gerente general Joe Douglas e incluso el propietario, Woody Johnson.

Este viernes, Jamal Adams, declaró en una entrevista que el coach Gase carecía de liderazgo y que Douglas engañó a su agente.

Jets deal Jamal Adams and 4th-round pick in 2022

To

Seattle, in exchange for Bradley McDougald (safety), 1st-round pick in 2021, 3rd-round pick in 2021, and 1st-round pick in 2022, source tells ESPN.

Deal is pending physicals.

— Adam Schefter (@AdamSchefter) July 25, 2020