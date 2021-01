James Harden por fin encontró acomodo en un equipo ganador en la NBA, luego que los Brooklyn Nets levantaran la mano por el guardia y empeñaran prácticamente su futuro esta década para traer a la “Barba” al equipo.

Los Nets decidieron construir desde el año pasado un equipo ganador, luego de los fallidos experimentos que tuvieron la década pasada y para eso contrataron a Kevin Durant y Kyrier Irving en la temporada baja.

A pesar de tener estas dos estrellas en su plantel, Brooklyn sabía que necesitaba un arma igual de letal para enfrentar a equipos como Los Angeles Lakers y hasta el Miami Heat, equipo que tiene una base sólida de jóvenes gracias al Draft.

Para que el cambio de James Harden pudiera lograrse, Brooklyn tuvo que enviar cuatro selecciones de Primera Ronda a Houston, más Caris LeVert y Jarrett Allen, un cambio que ningún otro equipo de la NBA hubiera aceptado.

Pero el emporio millonario que hay detrás de los Brooklyn Nets quieren ver al equipo como ganador desde ya, así que han decidido nuevamente empeñar el futuro de la franquicia en Harden, Durant e Irving.

Pero este no fue el único cambio que lograron los Rockets, con la llegada de dos jugadores extra, decidieron mandar a Caris LeVert a los Indiana Pacers por Víctor Oladipo, quien a pesar de haber sido All Star, no es la figura que buscaban en el equipo.

De esta forma, los Rockets tienen un proceso de reconstrucción bien cimentado en los próximos años, con los cambios de Russell Westbrook y James Harden, el equipo entra en una nueva etapa ahora con John Wall y Oladipo como figuras.

Rockets are acquiring Caris LeVert in James Harden deal from Brooklyn and sending LeVert to Indiana to acquire two-time All-Star Victor Oladipo — in addition to the four first-round picks and four draft pick swaps, sources said. https://t.co/3Tsm0dErtP

— Shams Charania (@ShamsCharania) January 13, 2021