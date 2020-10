Todos conocen a Jamie Lynn Spears no por ser la hermana menor de la cantante Britney Spears, sino también, por su papel en la serie “Zoey 101” de Disney, que le hizo ganar miles de fans en el mundo.

A pesar de los esfuerzos por mantenerse vigente, Jamie Lynn Spears desapareció un tiempo de la escena pública debido a su embarazo cuando tenía 16 años,

En ese entonces, Jamie Lynn Spears era una de las actrices sensación que podía pedir cualquier cantidad de dinero en contratos o participar en filmes para adolescentes como “Crepúsculo”.

Así es, en aquel entonces los productores de “Crepúsculo” ofrecieron un papel a la hermana menor de Britney, sin embargo, el filme le pareció monótono e infantil y aún así, tuvo que asistir a la audición.

“Me tuvieron que obligar a ir a la audición. Me obligaron. Cuando me lo propusieron, pensé: ‘Estáis todos locos. No pienso interpretar a un vampiro. Es una estupidez”, dijo en una nueva entrevista a la revista Nylon.

“¿Por qué querría hacer algo así?’. Aun así fui e hice la prueba para el papel”, agregó.