El congresista de extrema derecha y que recientemente ha sido señalado —nuevamente— por acoso sexual, Madison Cawthorn, está en el Ojo del Huracán.

Una comisionada y activista del condado de Buncombe que adquirió fama por la campaña para legalizar completamente el matrimonio entre personas del mismo sexo ha dicho que buscará el escaño en el Congreso que ocupa el republicano.

La Rev. Jasmine Beach-Ferrara, de Asheville, Carolina del Norte, anunció su candidatura este 3 de marzo por el escaño del 11 Distrito.

Intentará dar un golpe inmediato a Cawthorn.

El republicano emitió también un polémico discurso en Washington a los partidarios del expresidente Donald Trump antes del asalto al Capitolio.

“Algunas personas dirán que una mujer gay que es una ministra cristiana simplemente no puede ser elegida”, señaló.

I’m Democrat Jasmine Beach-Ferrara and I’m running against Madison Cawthorn. As a gay woman, Christian minister, mom of 3, I’ve heard “you can’t” all my life. I’m ready to prove the skeptics wrong again. Please retweet and ask everyone you know to follow this account to join us. pic.twitter.com/dJroXf3bWf

— Jasmine BeachFerrara (@jbeachferrara) March 3, 2021