Javier Aguirre llegaría a la MLS; el L.A. Galaxy sería el elegido

Pero como Javier Aguirre es un gran DT, el trabajo no le iba a faltar, así que un equipo de la MLS ya habría levantado la mano por sus servicios y sería el L.A. Galaxy el equipo que acogería al timonel mexicano.

Así es, el cuadro de Los Angeles que está en plena crisis con sólo 21 puntos en 20 partidos disputados y hundido en la posición 10 de la Conferencia del Oeste, pero Aguirre no es ajeno a esta situación y llega a salvar el barco.

Aguirre aceptó que ha recibido una propuesta de la MLS, aunque no reveló el equipo, todo indica que será el equipo donde juega Javier Hernández, quien ha tenido un paso lamentable en el equipo desde que llegó.

“No es nuevo esto de la MLS. Hace algún tiempo me entrevistaron dos equipos. La MLS no es algo que me disguste, me llama la atención. Claro que me gusta mucho la MLS que ha crecido bastante y… ¿estoy cerca? Sí, estoy cerca”, comentó el mexicano a TUDN.