Jennifer Aniston y Brad Pitt ¿regresaron?

Jennifer Aniston y Brad Pitt se volvieron tendencia esta semana, algo que se ha repetido desde que anunciaron que volverían a trabajar juntos en la cinta Fast Times at Ridgemont High.

La historia tiene importancia, pues Brad se divorció de Jennifer cuando se enamoró de Angelina Jolie, con quien estuvo casado y tras su separación, algunos fans quieren ver de nuevo a Anniston y Pitt.

Esta llama ha sido alimentada por el actor Matthew McConaughey (Interestelar, El Club de los desahuciados), quien habló sobre el encuentro entre en la expareja.

En septiembre, Jennifer Aniston y Brad Pitt, se reunieron de de manera virtual para la lectura de Fast Times at Ridgemont High.

Sobre el encuentro, Mattew McCounaughey dijo en entrevista con Andy Cohen:

Podía sentir el calor a través de la pantalla de Brad. Tan palpable. Sí, era tan palpable. No, en realidad, no me di cuenta hasta después, cuando la mayoría de los temas trataban sobre eso, o sobre ello.