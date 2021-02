Jennifer Lawrence sufre aparatoso accidente en el rodaje de su nueva película

Jennifer Lawrence sufrió un accidente en el set de su más reciente película. Según informes de TMZ, la actriz tuvo un fuerte percance durante la filmación de “Don’t Look Up”, su más reciente film.

Según varios informes, una “explosión controlada” salió mal cuando un fragmento de vidrio cortó el párpado de Lawrence mientras filmaba una escena el viernes, en la que una ventana de vidrio se rompió intencionalmente. “Se creó una explosión para un truco en el que el vidrio se rompe”, dijo una fuente a Page Six. “Fue una maniobra en la que se suponía que el vidrio se rompería, pero la lastimó”.

Lawrence ya se está recuperando después de sufrir una lesión en el ojo, en el set de la nueva película de Netflix.

Según los reportes de TMZ el párpado de la actriz “no dejaba de sangrar”, aunque la lesión “no era tan grave”. Aún así, la producción se detuvo por un tiempo, hasta que J.Law se recuperó del accidente.

En la película, Lawrence interpreta a un astrónomo al igual que el actor, ganador del Oscar, Leonardo DiCaprio. Para el papel, J.Law requirió de una transformación drástica y luce un cabello rojo corto con flequillo. Como accesorio, en el rostro luce un anillo en la nariz. Por su parte DiCaprio, luce irreconocible con gafas y barba.

Ve algunas imágenes de los dos actores a continuación.

Leonardo DiCaprio in #DontLookUp is one of the performances we're looking forward to in 2021. In the film, directed by Adam McKay, DiCaprio is playing an astronomer opposite Jennifer Lawrence https://t.co/IsfTIruAZP pic.twitter.com/nDmj1LMBYP

— Variety (@Variety) January 30, 2021