Jennifer Lopez luce espectacular en bikini durante su vacación a la playa

A sus 51 años, Jennifer Lopez luce mejor que nunca. Así lo dejó ver en la más reciente imagen que la cantante subió a sus redes sociales.

La también actriz muestra su fabulosa figura en una foto en bikini durante su vacación en las Islas Turcas y Caicos, según información de People. La imagen rápidamente se volvió viral y recibió más de 4 millones de likes.

En la fotografía JLo muestra su espectacular figura portando un bikini color vino, lentes de sol y un sombrero de la marca Christian Dior. La hermosa imagen es de la fotógrafa Ana Carballosa.

Jennifer López ha disfrutado de una vacación en el Caribe

La empresaria ha disfrutado de unas vacaciones en la Isla Caribeña y aprovechado para realizar varias sesiones fotográficas. Según People, JLo se ha bañado en el mar y también se le vio salir del agua después de remar, con un vestido blanco suelto y un traje de baño negro.

Las vacaciones en el Caribe coinciden con el lanzamiento de “JLO Beauty”, la nueva línea de cuidado para la piel de López.

“Nuestro lema es: La belleza no tiene fecha de caducidad porque para mí, la belleza eterna no es solo una forma de pensar. Puedes sentirte joven a cualquier edad y sentirte genial, no sólo genial para los 50”, dice el sitio web de la línea.

Además de iniciar el año con un nuevo régimen de cuidado de la piel, JLo muestra en sus redes sociales como ha mantenido su buena figura, trabajando duro en el gimnasio.