Jennifer López manda mensaje en español en toma de protesta de Joe Biden

Jennifer López fue una de las invitadas especiales a la ceremonia de inauguración de Joe Biden como Presidente de Estados Unidos y aprovechó para dejar un mensaje en español.

Vestida toda de blanco, Jennifer López entonó las canciones ya tradicionales “This land is your land” y “America the beautiful“ en el podio de la ceremonia.

Justo cuando estaba a punto de terminar la canción habló en español y mandó un contundente mensaje: “Una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos”.

Después de el mensaje, la cantante cantó una estrofa de sus canciones “Let’s Get Loud” y luego regresó a la última parte de “This Land is Your Land”.

Cabe recordar que Jennifer López tiene raices puertorriqueñas y no olvida su ascendencia latina. Además esta pequeña intervención hacer recordar que en Estados Unidos viven cerca de 31.7 millones de personas latinas, lo que es casi el 12% de la población en en el país.

Las palabras de la cantante pasarán a la historia, pues es la primera ocasión que durante la ceremonia de toma de protesta presidencial se habla en español.