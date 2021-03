Jennifer López y Alex Rodríguez se han separado

Aunque todo parecía que Jennifer López y Alex Rodríguez tenían una relación perfecta, según reportes de Page Six, se han separado. La última vez que la pareja fue vista juntos fue el mes pasado, en República Dominicana. La actriz viajó a esta isla para la filmación de su más reciente película “Shotgun Wedding”.

View this post on Instagram A post shared by Jennifer Lopez (@jlo)

No está claro cuándo comenzaron los problemas para la pareja. Pero la separación se produce después de los rumores de que Rodríguez había tenido una relación con la estrella de “Southern Charm”, Madison LeCroy.

Recibe noticias frescas cada mañana, es gratis

La pareja estaba planeando su próxima boda pero según fuentes de Page Six, se ha cancelado. Mientras que Rodríguez viajó a Miami, JLo se quedó en República Dominicana. A-Rod, de 45 años publicó una foto en su cuenta de Instagram en donde dice: “”No me hagas caso, simplemente tomándome una sail-fie (haciendo un juego de palabras) … ¿Cuáles son tus planes para el fin de semana?”.

View this post on Instagram A post shared by Alex Rodriguez (@arod)

Mientras tanto, la actriz publicó una imagen de ella en solitario descansando en una cama, con una pequeña bata, durante un descanso del rodaje. “Son los momentos intermedios los que son mis favoritos”, menciona junto a la foto.

View this post on Instagram A post shared by Jennifer Lopez (@jlo)

Jennifer López y A-Rod pospusieron su boda dos veces

La pareja inició su relación en 2017 y dos años después anunciaron su compromiso. Pero debido a distintos conflictos, la han pospuesto dos veces. “Tuvimos que cancelar la boda… por COVID, por la cuarentena. Y de hecho lo hicimos dos veces, esto es algo que la gente no sabe “, reveló JLo en diciembre del 2020.

View this post on Instagram A post shared by Jennifer Lopez (@jlo)

La cantante había dicho anteriormente sobre tener que posponer la boda: “Creo que simplemente sentimos, ‘Vamos a esperar’. No hay prisa, estamos bien, todo está bien y sucederá cuando sea el momento adecuado. Siento que no es una gran prioridad ir y tener una gran boda en este momento, de eso no se trata la vida “.

En una entrevista reciente, López reveló que ella y Rodríguez vieron a un terapeuta durante su tiempo en cuarentena. “Creo que fue muy útil para nosotros en nuestra relación”, dijo JLo. Pero aparentemente no fue suficiente para mantenerlos juntos al final.