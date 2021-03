Jessica Simpson dice cómo Nick Lachey le rompió el corazón tras el divorcio

Un capítulo más de la relación entre Jessica Simpson y Nick Lachey fue explorado recientemente, pues Simpson contó cómo se sintió cuando Lachey tuvo una nueva relación con Vanessa Minnillo, a poco tiempo de su divorcio.

A casi 15 años de su separación, Simpson (These Boots Are Made for Walking) habló de cómo sintió que le rompieron el corazón en una nueva edición de su libro autobiográfico “Open Book”.

Esta edición cuenta con una nueva introducción y fragmentos del diario de Jessica Simpson, en uno de ellos, escrito a mano, compartió su dolor cuando se enteró que Nick Lachey (Love is Blind) estaba con Vanessa poco después de su divorcio con ella.

Recibe noticias frescas cada mañana, es gratis

Así que, Nick, ¿ya estás con alguien más? Parece que olvidaste el amor con el que me hablaste. Estoy entristecida, más allá del alivio. Sola en la noche sin nadie a quien llamar mío”, escribió Jessica.

A principios del 2020, durante una entrevista con Entertainment Tonight, Jessica compartió una de las razones que los llevaron al divorcio.

Con Nick estaba localmente enamorada, amaba todo de él y quería pasar el resto de mi vida con él. Tenía 22 años cuando nos casamos, pero pensé que conocía mi futuro y que iba a estar con él por siempre”, señaló la estrella en su momento.

Sin embargo, Simpson nunca se dijo arrepentida de lo que pasó, en esa misma entrevista dijo que Nick tomó el rompimiento y lo convirtió en algo hermoso y que estaba feliz por él. “Está casado y tiene 3 hermosos hijos. Es lo mismo que yo también hice, pero me tomó más tiempo poder llegar ahí”, añadió.

Jessica Simpson y Nick Lachey se casaron en el 2002, sin embargo, su divorcio llegó en el 2006.

Poco después de su separación legal, Lachey conoció a su actual esposa, Vanessa Minnillo, y en 2011 se casaron.

Por su parte, Jessica se casó con Eric Johnson en el 2014 y también tiene 3 hijos con su actual pareja.