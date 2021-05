Jesy Nelson se siente feliz y libre gracias a dejar Little Mix

Aunque para los fanáticos fue triste cuando Jesy Nelson anunció su salida de Little Mix, la cantante de Reino Unido recientemente ha dicho que se siente feliz y libre gracias a abandonar la banda musical.

Fue en diciembre del año pasado, cuando la cantante de 29 años dijo, a través de un comunicado, que se salía del grupo para trabajar en su salud mental.

Recientemente, la intérprete se volvió tendencia, luego de dar su primera entrevista, a Cosmopolitan UK, tras separarse de Little Mix, agrupación formada por Jade Thirlwall, Leigh-Anne Pinnock y Perrie Edwards.

Creí que lo normal era sentirse como yo me sentía y estuve así 10 años. Desde que lo dejé, me siento libre. No me levanto con ansiedad pensando que tengo un rodaje y que necesito morirme de hambre”, dijo la cantante.

Y es que, de acuerdo con Nelson, lo peor de estar en la agrupación era ser constantemente comparada con sus tres compañeras y no sentirse ser lo suficientemente buena.

Fue una mezcla de emociones, estaba triste, pero a la vez me sentí libre y como si me hubieran quitado un peso enorme de los hombros”, dijo sobre dejar Little Mix.

Jesy confesó que la pandemia le hizo darse cuenta de cuán feliz era estando en casa y de la cantidad de presión y estrés que sintió cuando tuvo que volver a grabar un videoclip.

Fue en octubre del 2020 que la banda publicó el videoclip de Sweet Melody, del que habla Jesy y que grabaron durante el confinamiento por la pandemia.

Jesy contó que, el ser la chica de talla más grande en la agrupación le sumaba presión constante por perder peso.

Jesy Nelson: feliz y sin estrés tras dejar Little Mix

La intérprete contó en su entrevista a Cosmopolitan UK que el día del rodaje sufrió un ataque de pánico, porque no le gustaba cómo se veía en el video.

Era muy duro intentar ser feliz y disfrutar. Vi a las otras tres y parecían estar teniendo el mejor día de sus vidas. Me sentí celosa porque yo quería sentirme así y disfrutarlo, porque la música es mi pasión.

Tener este sueño y no poder disfrutarlo por cómo me veía, sabía que no era normal”, dijo la cantante.

Jesy Nelson asegura que no se ha retirardo de los escenarios y que otros artistas como Zayn Malik, quien también se salió de One Direction, le han agradecido por dar el mensaje a los jóvenes de que no tienen que soportar algo que no los hace felices.