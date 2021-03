Ji Soo se retira del drama River Where The Moon Rises tras acusaciones de bullying

Recientemente el actor coreano Ji Soo se vio incolucrado en señalamientos de bullying cuando era estudiante, así como de acoso sexual, por lo que decidió retirarse del drama River Where the Moon Rises, que protagonizaba.

A través de su cuenta de Instagram, en donde tiene más de 5.3 millones de seguidores, el actor Kim Ji Soo, de 27 años, emitió una disculpa pública explicando su decisión.

Pido disculpas a quienes sufrieron por mi culpa. No hay excusas para mi mala conducta en el pasado. Son acciones que no pueden ser perdonadas. Cuando comencé a actuar, oculté mi pasado y he recibido una atención inmerecida del público, pero en el corazón siempre tuve un sentimiento de culpa”, dijo.

Asimismo, el actor comentó que reflexionará y lamentará su pasado y pidió una disculpa a todos los conductores, actores y el equipo de producción del programa.

A todos los que han sido dañados por mí, de rodillas, les pido disculpas, sinceramente.

El 2 de marzo, se dieron a conocer distintos señalamientos en contra del joven, donde un ex compañero del colegio señalaba que había sufrido bullying por parte del actor, tanto física, como psicológicamente.

De acuerdo con el afectado, no quería una disculpa pública del actor, pues sentía que esta no iba a ser sincera, pero quería que todos supieran del pasado de Ji Soo.

A esta acusación se sumaron otras en donde, además de bullying, denunciaron a Ji Soo de acoso sexual.

¿Quién es Kim Ji Soo, acusado de bullying y qué es River Where the Moon Rises?

Ji Soo es un actor de Corea del Sur, originario de Seúl. Es conocido por sus participaciones en Amanza (2020), My first Love (2019), When I was de Most Beautiful (2020) y Takkookon (2018).

River where the Moon Rises (Daleui Ddeunneun Gang) es una serie de televisión de Corea del Sur, que comenzó a transmitirse el 15 de febrero a través de la cadena KBS y está basada en la novela Princess Pyeonggang del director y guionista Choi Sagyu.

Por el momento, el drama suspendió sus grabaciones para buscar a un actor que reemplace a Ji Soo.

Aquí te dejamos la publicación con la que el actor Ji Soo anunció su salida del drama coreano y pidió disculpas por haber cometido bullying.