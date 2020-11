Jill Biden: de profesora de inglés a primera dama

La nueva primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, es una mujer firme y fuerte que ha dicho que no abandonará su profesión como docente para solamente estar en la Casa Blanca.

Mientras su esposo ocupó la vicepresidencia, Joe Biden, se mantuvo como profesora de inglés a tiempo completo en una universidad pequeña en Virginia. Continuar como profesora la convirtió en la primera en ocupar el puesto de primera dama mientras trabajaba, según Vogue.

La doctora de 69 años es una íntima amiga de la ex primera dama estadounidense, Michelle Obama. En un principio obtuvo una licenciatura en Artes de la Universidad de Delaware en 1975. Luego obtuvo tres maestrías, así como un doctorado en Educación de la universidad donde todo comenzó.

El trabajo de la primera dama rompe esquemas porque no enseña clases en grandes y en prestigiosas universidades, sino que apuesta a las instituciones de enseñanza pequeñas en las que puede contribuir a los que menos recursos económicos tienen.

La doctora ha sido enfatica a lo largo de toda la campaña del vicepresidente de resaltar las duras pérdidas que han enfrentado como la clave para subsanar y reparar una nación que está rota por el racismo y por la xenofobia.

El exvicepresidente que es ahora presidente enviudó tras su esposa morir junto a su pequeña hija en 1972. Luego conoció a la ahora primera dama en 1975. Los dos han estado casados durante 43 años. Sin embargo, para contraer nupcias la primera dama tuvo que pedírselo al vicepresidente en cinco ocasiones.

