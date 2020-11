Jim Carrey se burla de Donald Trump por su virtual derrota

El veterano cómico Jim Carrey, no desaprovechó la oportunidad de burlarse de la virtual derrota de Donald Trump en las pasadas elecciones presidenciales de Estados Unidos.

Este sábado se anunció la prácticamente inevitable victoria de Joe Biden en la carrera por la Presidencia de Estados Unidos, por lo que en el programa Saturday Night Live, era inevitable que Jim Carrey ocultara su alegría.

En un sketch durante el programa, Carrey interpretó al candidato democrata Joe Biden, junto a Maya Rudolph que hizo el papel de Kamala Harris (virtual vicepresidenta), y aprovechando el contesto hicieron una divertida parodia del discurso de victoria de Biden.

“Tenemos que seguir hacia adelante juntos. Desafortunadamente, hay situaciones en la vida donde debe haber un ganador y un… ¡loooser!“, expresó Carrey mientras hacía la “L” con sus dedos y colocándolo en su frente.

Joe and Kamala have a message for Donald Trump. pic.twitter.com/ybrPtFAyQM

— Saturday Night Live – SNL (@nbcsnl) November 8, 2020