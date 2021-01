JLo muestra atrevido video para festejar 20 años de su segundo álbum

JLo mostró un atrevido video en donde baila a ritmo de “Love don´t cost a thing”. Esto con la finalidad de celebrar los 20 años del lanzamiento de su segundo álbum.

Jennifer Lopez subió el video a su cuenta de Instagram en donde luce más guapa que nunca. En él recrea el video de este tema, incluido en su segundo disco llamado simplemente “JLo”. Este álbum es uno de los más vendidos de la artista hasta la fecha.

La artista de 51 años escribió: “¡Feliz veinte aniversario a mi segundo álbum JLo! Me divertí mucho en mi reciente sesión fotográfica”. Al ritmo de la famosa canción López camina por la playa al mismo tiempo que se quita las gafas de sol, luego el abrigo, y por último un brazalete y los tira a la arena. Luego da una vuelta y comienza a quitarse la camisa, pero antes de hacerlo se voltea, ríe y tapa la cámara.

El video de “Love don’t cost a thing” de JLo se lanzó hace 20 años

En el video original, López salé furiosa de una lujosa mansión después de que su novio le anuncia que no podrá ir a verla. A lo largo del video la cantante se deshace del lujoso auto Aston Martin y se quitar todas las joyas caras y ropa que le compró su novio.

La actriz de “Hustlers” lanzó su segundo álbum el 16 de enero de 2001, debutando en la cima de las lista de popularidad como el Billboard 200. Esto sucedió el mismo fin de semana que se estrenó su clásica comedia romántica, “The Wedding Planner”.

El álbum vendió más de 8 millones de copias en todo el mundo, convirtiéndolo en su álbum más vendido hasta la fecha.

Lopez ha obtenido dos nominaciones al Grammy en su carrera. Uno de los reconocimientos fue por “Waiting for Tonight” y el otro por “Let’s Get Loud” de su álbum debut de 1999, llamado “On the 6”.

La cantante recientemente cantó en la toma de posesión del presidente Joe Biden

JLO recientemente se llevó toda la atención al cantar en la toma de posesión del presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris. En dicho evento López cantó pequeños fragmentos de los temas “Let’s Get Loud”, “This Land Is Your Land” y “America the Beautiful”.

Al final de su actuación declamó en español: “¡Una nación, bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos!”.