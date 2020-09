Jocelyn Morales Torres es una estudiante que siempre quiso crear un futuro mejor para ella y para sus padres.

Por esa razón y por ser una estudiante en la carrera de psicología y ciencias políticas en la Universidad de Carolina del Norte en Greensboro, ha sido seleccionada por La Noticia para recibir el premio Excelente en la categoría Estudiante del año. Adicionalmente recibe una beca por $2,500 para ayudar a pagar su universidad.

Sus estudios

Jocelyn asistió a Albemarle High School en Albemarle, donde ella tomó clases de nivel superior. Durante su tiempo en la secundaria, tocaba el piano, además jugaba fútbol y voleibol.

Visitó varias universidades en el estado, pero consiguió su segundo hogar en la Universidad de Carolina del Norte en Greensboro.

Me enamoré del ambiente y de la cultura. Me encanta lo diversa que es mi universidad porque mi escuela también fue diversa , menciona Jocelyn.

La estudiante es miembro de SALSA, la asociación latina de estudiantes en UNC-Greensboro. También le encanta tomar clases de Zumba en la universidad.

Su sueño

Después de asistir a la universidad, Jocelyn quiere asistir a una facultad de derecho para convertirse en abogada de inmigración o de familia. Su anhelo es ayudar a la comunidad latina y a otros grupos tradicionalmente desfavorecidos.

Mi sueño es realizar algún tipo de cambio, ya sea grande o pequeño, y dejar un impacto en la comunidad , asegura Jocelyn.

El apoyo de sus padres

Nacida en Carolina del Norte de padres mexicanos, Jocelyn dice que sus padres forman una gran parte de su motivación para continuar sus estudios.

Mis padres siempre me están apoyando. La educación no tiene precio. Ellos no tuvieron la oportunidad de graduarse de la secundaria entonces eso fue un sueño para mí , dice Jocelyn.

Durante su vida, Jocelyn ha aprendido que nada es imposible.

Nunca te rindas y siempre persigue tu sueño. Si te lo propones, puedes lograr cualquier cosa , afirma Jocelyn.

Recomendaciones para la comunidad latina

El consejo de Jocelyn para los latinos es no pensar en lo que dicen los demás, a pesar de mucha negatividad contra la comunidad latina.

No escuches lo que otras personas dicen de ti. No dejes que te desanimen. Al ser latino, tienes una visión más amplia del mundo que te rodea , dice Jocelyn.

Datos rápidos

Padres: Irma y José

Hermana: Cecilia

Iglesia a la que asiste: St. James the Greater Catholic Church

Película favorita: La La Land

Música favorita: la de Luis Miguel

Comida favorita: Tacos

Pasatiempo: Tocar el piano

Personaje que admira: Alexandria Ocasio-Cortez

Excelente Awards

Jocelyn Morales Torres será reconocida ante toda la comunidad con el premio Excelente como Estudiante del Año en la gala virtual de Excelente a celebrarse:

Fecha: Sábado 19 de septiembre

Hora: De 7:00 p.m. a 9:00 p.m.

Lugar: Virtual – vía Zoom

Entrada: Gratis pero debes inscribirte con anticipación

Para inscribirte visita la página de Eventbrite del evento.

